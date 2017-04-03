«Свадьба EXPO`2017»: Волшебный праздник для всех

17:07, 03 апреля 2017, ПАИ

Свадьба – это событие, которое, в идеале, бывает только один раз в жизни, и каждый человек хочет, чтобы торжество прошло безупречно. Предвкушая этот день, девушки в мельчайших подробностях представляют и платье, и кортеж, и саму церемонию… Но как только дело касается подготовки свадебного торжества, мозг начинает закипать от количества дел, вопросов и проблем. Как же быть, если выбирать первое попавшееся предложение не хочется? Помочь в этой ситуации псковичам была призвана выставка «Свадьба EXPO`2017», объединившая под одной крышей лучших представителей еvent-индустрии региона.

Хлеб да соль

«Свадьба EXPO`2017» - это главная еvent-выставка Пскова, вот уже третий год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области. В первый раз это уникальное мероприятие было организовано в Ледовом дворце Пскова, вторая выставка состоялась в экспоцентре на территории стадиона «Машиностроитель», а в этом году организаторы решили перенести её в одно из самых оживленных мест города – ТРК «Акваполис». Так что все посетители комплекса, даже те, кто просто пришёл за покупками, попадали в атмосферу красивого праздника.

Открытие выставки «Свадьба EXPO`2017» традиционно не обошлось без приветственных речей, каравая и звона бокалов. Первым собравшихся поприветствовал известный шоумен, арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев, который справедливо заметил, что такого масштабного мероприятия торгово-развлекательный комплекс еще не видел. Анастасия Иванова, директор стратегического партнера выставки - АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», честно призналась, что пришла на «Свадьбу EXPO`2017», в том числе, и для того, чтобы найти что-то полезное для себя, потому как еще не успела выйти замуж. «В Пскове самые красивые невесты и женихи, и мы делаем все, чтобы показать их красоту!» - присоединилась к словам приветствия исполнительный директор Медиахолдинга Псковской области Ирина Назарова.

Затем на сцену вынесли свадебный каравай, который смог попробовать каждый гость выставки, а невероятную атмосферу настоящего праздника поддержали музыкальные коллективы. И воодушевленные псковичи принялись изучать длинные ряды выставочных стендов, чтобы получить множество лайфхаков по организации свадьбы мечты, уникальную возможность сократить финансовые расходы и временные затраты на подготовку к торжеству и познакомиться с трендами нового свадебного сезона.

Страна мастеров

На свадьбе мелочей не бывает, и на выставке «Свадьба EXPO`2017» собрались настоящие мастера своего дела в самых разных областях: были здесь специалисты по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, парикмахеры и визажисты, косметологи, фотографы и кулинары, ведущие торжеств. Кроме того, зрители могли продегустировать праздничные блюда и напитки от кондитеров и ресторанов Пскова, подобрать украшения для невесты и выбрать подарки для молодожёнов. А всё благодаря тому, что в этом году «Свадьба EXPO`2017» собрала около 70 лучших представителей еvent-индустрии.

Естественно, чтобы привлечь посетителей, каждый участник выставки попытался как можно приметнее оформить свой павильон. Поэтому, прогуливаясь вдоль выставочных стендов, гости иногда замирали от восторга – настолько празднично и ярко были разукрашены места участников. Экспозиционные пространства пестрели цветами, лентами, бусами, кружевами, фотографиями, игрушками и даже винтажными вещами.

Традиционно был представлен широкий спектр свадебной флористики: сразу несколько компаний представили свои услуги по оформлению торжества, многочисленные варианты праздничного декора просто поражали – от живых растений до огромных цветов из изолона. Выбрать стилистику свадьбы, которая подчеркнула бы вашу индивидуальность, не составляло труда.

Для невест выставка оказалась настоящим раем – экспозиции пестрели не только модными свадебными платьями, но и различными украшениями, как традиционными - из камней и драгметаллов, так и весьма своеобразными - кружевными.

Особые образы невест помогали создать визажисты и стилисты, которые прямо на месте делали пробный макияж и прически. Самые смелые девушки с готовностью доверяли своё лицо и волосы специалистам, другие же могли свободно понаблюдать за процессом создания шедевров.

А одна из косметических компаний даже провела на выставке бесплатную диагностику состояния кожи лица, головы и волос. Эта услуга, к слову, пользовалась бешеной популярностью среди гостей «Свадьбы EXPO».

Любителям сладостей тоже было, где разгуляться: посетители могли попробовать медовые пряники, домашнюю пастилу от местных производителей, пироги и шоколад ручной работы, оценить кухню шеф-поваров лучших ресторанов города, которые удивляли разнообразием свадебных тортов, необычными десертами и кейтерингом. Аппетитный кэнди-бар и торты собственного производства не составили равнодушными даже рьяно следящих за фигурой псковичек.

В общем, гостей выставки «Свадьба EXPO» познакомили с опытнейшими представителями еvent-индустрии, которые с готовностью предлагали открыть тайны проведения идеальной свадьбы, в том числе, организовав торжество «под ключ».

Чтобы свадьба пела и плясала

А в это время на сцене для псковичей устроили дефиле самых модных свадебных нарядов. Особенно удачливые гости выставки в процессе могли даже поймать со сцены букет невесты.

Однако, подготовка к свадьбе не ограничивается выбором платья, маникюром или украшением зала, ведь гостей торжества, как правило, удивляют совсем не этим. Залог веселой свадьбы – талантливый ведущий и интересная программа. Самые яркие шоу-номера для торжества на «Свадьбе EXPO`2017» продемонстрировали сильнейшие кавер-группы и танцевальные коллективы города и области, которые развлекали гостей на протяжении двух дней работы экспозиции. Безусловно, кто-то да присмотрел артистов для своего торжества, ведь выбор был огромен: от певиц с восхитительным вокалом до спортивных бальных танцев и хип-хопа, от русских народных ансамблей до национальных кавказских танцев и необычного этно-фьюжн коллектива

Одной из изюминок концертной программы можно смело назвать научное шоу, во время которого ведущий творил на сцене какие-то невообразимые вещи. В его руках неожиданно появлялись то пена, то огонь, то все вокруг заволакивало дымом. Всё действо сопровождалось неподдельным интересом зрителей, особенно, самых юных.

Кстати, был на выставке и настоящий фокусник. После небольшой разминки на внимательность, он показал гостям несколько карточных фокусов, но, наверное, больше всего псковичей поразил его заключительный трюк. На столе появились два тубуса, из которых иллюзионист каким-то неведомым образом одну за одной доставал бутылки с напитками. К слову, они были просто демонстрацией способностей фокусника и гостям выставки не достались.

Ещё одной неожиданностью для гостей стал обряд сватовства в русском народном стиле, устроенный прямо на сцене, и последовавшие за ним хороводные и целовальные песни под звуки баяна. Помимо этого псковичам показали, как выкупали невесту в средние века, пиксельное шоу и рыцарский поединок. Его участники, кстати, бродили по холлу весь день, обращая на себя внимание посетителей торгового центра. Еще бы, не каждый день пойдешь за хлебушком и встретишь рыцаря в латах!

Кстати, о хлебушке: гости выставки «Свадьбы EXPO» смогли принять участие в большом кулинарном шоу, результатом которого стало приготовление огромного сердца из печенья и кремовых розочек. Согласитесь, такое развлечение неплохо скрасило бы досуг гостей на свадьбе, и уж точно порадовало бы любителей выпечки.

И, конечно, ни одно торжество нельзя представить без фотографа - именно этот человек несёт ответственность за то, какие свадебные снимки вы будете пересматривать долгими зимними вечерами. На выставке «Свадьба EXPO» псковичи могли познакомиться с лучшими специалистами, которые были готовы продемонстрировать свои способности сразу на месте, провести мастер-класс по позированию или заключить договор на аэросъемку. Кстати, в рамках выставки «Свадьба EXPO» выбрали и лучшего свадебного фотографа Псковской области.

Проверено на себе

Традицией «Свадьбы EXPO» является шуточная регистрация брака, и многие пришедшие на выставку почти сразу устремлялись к площадке, где можно было пожениться на один день, как говорится, проверить на себе, каково это. «Объявляю вас мужем и женой», - то и дело оглашала регистратор и выдавала «молодым» свидетельства о регистрации брака и кольца. Возможностью примерить на себя роль молодоженов в этом году воспользовались несколько десятков пар, а во время двух предыдущих выставок свои отношения на один день узаконили порядка 100 пар псковичей.

Помимо «росписи» пришедших на выставку «Свадьба EXPO`2017» ждало и множество других приятных бонусов: мало кто ушел домой с пустыми руками. Участники выставки щедро раздавали различные флаеры со скидками, угощения и сувениры, а организаторы устроили большой розыгрыш призов. Так, одни стали обладателями сертификата на проведение торжества, другие получили скидку на организацию или оформление свадьбы, третьи – скидочные купоны на десерты. Среди подарков были и сертификаты на свадебный маникюр, билеты в аквапарк, цирк, а один из счастливчиков увидит на своей свадьбе лазерное шоу.

Одна сплошная свадьба

Безусловно, выставка «Свадьба EXPO» стала настоящей находкой для тех, кто в скором времени планирует скрепить свои отношения брачными узами. В числе пришедших на фестиваль с определенной целью была и псковичка Светлана, дочь которой планирует выйти замуж. И именно на выставке мать невесты нашла свадебный каравай, с которым, по её словам, «была засада», визажиста и стилиста не только для дочки, но и для гостей торжества. «На выставке было много интересного, всё празднично и красиво. Одна сплошная свадьба», - поделилась она впечатлениями.

Были среди посетителей экспозиции и «случайные» люди, которые пока не собираются под венец, или уже давно узаконили отношения, но абсолютно все получили заряд положительных эмоций. «Как здорово! Была бы такая выставка, когда я к свадьбе готовилась!», - посетовала одна из псковичек, давно состоящая в браке.

На выставке «Свадьба EXPO» - одном большом ярком празднике для всех – каждый получил заряд вдохновения, почувствовал себя участником настоящего свадебного торжества и очутился в сказке. И таких волшебных и счастливых дней будет еще множество, ведь в следующем году «Свадьба EXPO» обязательно продолжит свою работу.