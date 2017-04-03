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С начала года в Псковской области произошли 45 палов травы

С начала 2017 года на территории Псковской области зафиксированы 45 палов травы на общей площади 33,04 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, в частности, возгорания произошли в выходные дни, 1-2 апреля.

«Природные пожары могут возникнуть по любой причине. Однако, как правило, это связано с деятельностью человека: неосторожно брошенный окурок, поджог и даже лежащая на опушке леса стеклянная бутылка. К счастью, ни один из зафиксированных случаев пока не привел к большой беде. Но огонь – это стихия, к которой не стоит относиться несерьезно: из самого малого загорания достаточно легко может развиться большой пожар, с которым справиться будет трудно», - сказали в ведомстве.

В Управлении отметили, что пожарные не один раз за сутки выезжают на различные загорания. На тушение палов травы отвлекаются значительные силы службы пожаротушения области, тратятся материально-технические ресурсы. «Помните, что одна и та же машина и один и тот же караул не может находиться одновременно в нескольких местах. Более того, ограничены и объемы воды, которыми заправлена каждая машина. Также необходимо учитывать и время, которое нужно затратить огнеборцам, чтобы добраться до того или иного места загорания, да еще и заправиться. Каждый должен понимать, что неосторожно брошенный окурок, необдуманный пал травы или незатушенный костер в лесу может легко привести к большой беде! Давайте обеспечим нашу с вами пожарную безопасность совместными усилиями!» - призвали в ведомстве.

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