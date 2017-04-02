Гала-концерт XVI Фестиваля студенческого творчества пройдёт в Пскове

16:19, 03 апреля 2017, ПАИ

5 апреля в 18:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набата, 5) состоится гала-концерт XVI Фестиваля студенческого творчества «Наша весна!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На сцене выступят лучшие студенческие коллективы и исполнители Пскова. Гала-концерту предшествовали внутрифакультетские и городские отборочные этапы, в которых приняли участие около 300 студентов высших и средних учебных заведений. Победители гала-концерта получат возможность представлять Псковскую область на 25-й юбилейной Российской студенческой весне, которая пройдет в Туле с 15 по 19 мая.

В прошлом году псковская делегация представила регион на «Весне» в Казани. Отрытый студенческий театр ПсковГУ «АхТеатр» стал лауреатом III степени в номинации «Художественное слово. Коллективное исполнение».

«Студенческая весна» - самый крупный фестиваль студенческого творчества Псковской области. В фестивале участвуют студенты и студенческие коллективы высших и средних специальных заведений.

Традиционные номинации фестиваля: музыкальное направление; танцевальное направление; театральное направление; исполнительское мастерство; оригинальный жанр; журналистика.

Организаторами являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Студенческое правительство Пскова.