Псковские боксёры завоевали медали на первенстве Северо-Запада в Мурманской области

15:14, 03 апреля 2017, ПАИ

Жители Псковской области завоевали медали на первенстве Северо-Западного Федерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения, которое прошло с 28 марта по 2 апреля в городе Кировске Мурманской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Так, Вадим Иванов из Пскова (52 кг) и Андрей Булаев из Пустошки (56 кг) заняли вторые места, а пскович Егор Орлов (48 кг) - третье место.

Спортсмены тренируются под руководством Вячеслава и Александра Ярулиных и Николая Юринова.