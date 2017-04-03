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Псковские боксёры завоевали медали на первенстве Северо-Запада в Мурманской области

Жители Псковской области завоевали медали на первенстве Северо-Западного Федерального округа по боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения, которое прошло с 28 марта по 2 апреля в городе Кировске Мурманской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

Так, Вадим Иванов из Пскова (52 кг) и Андрей Булаев из Пустошки (56 кг) заняли вторые места, а пскович Егор Орлов (48 кг) - третье место.

Спортсмены тренируются под руководством Вячеслава и Александра Ярулиных и Николая Юринова.

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