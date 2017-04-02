Псковская библиотека представит программу, посвященную Максимилиану Волошину

16:50, 03 апреля 2017, ПАИ

6 апреля в 15:00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится литературно-художественная программа просветительского цикла «Поэзия Серебряного века» - Макс Волошин «Я стал строками книг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Авторскую программу руководителя регионального Центра чтения Нины Яковлевой продолжает проект «Библиотеатр «Прямая речь». В программе принимает участие заслуженный артист РФ Виктор Яковлев.

«В начале XX века Максимилиан Волошин выведет поэтическую формулу, ставшую крамольной при всех царях и народоустройствах: «Совесть народа – поэт, в государстве нет места поэту». Максимилиан Волошин – фигура, объединяющая людей разных и в творческом плане и в политическом. Исследователь творчества Волошина, литературовед В. Купченко составил картотеку друзей поэта, - она насчитывает более шести тысяч имен. Конечно, с годами отношения у них были разные – от дружбы до неприязни. Но подавляющее большинство вспоминало его с чувством глубокого уважения, восхищения, любви», - отметили организаторы мероприятия.

В часовой программе будут представлены только мгновения из жизни поэта. «Узнавайте о жизни и творчестве Макса Волошина в книгах, прежде всего, через его творчество, - поэзия, живопись, «Автобиографическая проза», «Дневники». Здесь поэт вырисовывается в контексте исторического времени, с которым был неразрывно связан, символы которого проходят через всё его творчество», - добавили в библиотеке.