В Госдуме предложили страховать счета малого и среднего бизнеса

18:01, 03 апреля 2017, ПАИ

В законопроект о создании многоуровневой банковской системы планируется внести норму о страховании расчетных счетов малого и среднего бизнеса в банках с базовой лицензией. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков на парламентских слушаниях «Законодательный аспект создания многоуровневой банковской системы», передает газета «Известия».

«Сейчас обсуждается вопрос о страховании средств малых предприятий, которые они держат в кредитных организациях, я бы хотел, чтобы мы рассмотрели вопрос включения в этот закон пункта, касающегося того, чтобы для банков с базовой лицензией действовала эта норма», — сказал он.

По словам Анатолия Аксакова, малый и средний бизнес будет с большим интересом работать c банками, «если средства их будут в определенной степени защищены системой страхования соответствующих средств».

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о разделении кредитных организаций на банки с универсальной и базовой лицензиями.