В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)

15:01, 03 апреля 2017, ПАИ

В метро в Санкт-Петербурге на «синей» ветке прогремел взрыв. Как сообщает Life.ru, взрывы произошли на двух станциях — «Сенная площадь» и «Технологический институт-1».

По данным очевидцев, есть жертвы. Сотрудники силовых ведомств выехали на место происшествия.

Люди выходят из вагонов, их одежда запачкана кровью. «Много пострадавших», — сообщают очевидцы в соцсетях.

«Садовая» и «Сенная» станции метро Санкт-Петербурга входят в один пересадочный узел. «Технологический институт» — следующая за «Сенной площадью» станция на «синей» ветке.