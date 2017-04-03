В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
В метро в Санкт-Петербурге на «синей» ветке прогремел взрыв. Как сообщает Life.ru, взрывы произошли на двух станциях — «Сенная площадь» и «Технологический институт-1».
По данным очевидцев, есть жертвы. Сотрудники силовых ведомств выехали на место происшествия.
Люди выходят из вагонов, их одежда запачкана кровью. «Много пострадавших», — сообщают очевидцы в соцсетях.
«Садовая» и «Сенная» станции метро Санкт-Петербурга входят в один пересадочный узел. «Технологический институт» — следующая за «Сенной площадью» станция на «синей» ветке.