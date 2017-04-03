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В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)

В метро в Санкт-Петербурге на «синей» ветке прогремел взрыв. Как сообщает Life.ru, взрывы произошли на двух станциях — «Сенная площадь» и «Технологический институт-1».

По данным очевидцев, есть жертвы. Сотрудники силовых ведомств выехали на место происшествия.

 

Фото с Life.ru

Фото с Ren.tv

Люди выходят из вагонов, их одежда запачкана кровью. «Много пострадавших», — сообщают очевидцы в соцсетях.

«Садовая» и «Сенная» станции метро Санкт-Петербурга входят в один пересадочный узел. «Технологический институт» — следующая за «Сенной площадью» станция на «синей» ветке.

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