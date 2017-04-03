В Пскове разыскивают без вести пропавшего мужчину без зубов

16:10, 03 апреля 2017, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Петра Дика 1965 года рождения, который пропал без вести на территории областного центра в мае 2016 года. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50 лет, рост 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви - 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом, либо астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Петра Дика, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные телефоны: 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или 02.