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Политика

Владимир Путин: Россия готова вечно сохранять контрсанкции

Россия будет вечно придерживаться ответных мер, если западные санкции будут вечными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Медиафоруме Общероссийского народного фронта, пишет газета «Известия».

При этом глава государства подчеркнул, что исходит из того, что санкции «не будут вечно продолжаться». «А если они будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить», — сказал президент.

Он отметил, что Россия выборочно ограничивает ввоз товаров. «Мы воспользовались, по большому счету, этими санкциями для того, чтобы нанести ответный удар, и так, чтобы он нам не вредил, а только помогал», — пояснил Путин. 

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