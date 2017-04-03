1,5 тонны яблок из Белоруссии не попали в Псковскую область из-за отсутствия документов

16:43, 03 апреля 2017, ПАИ

В минувшие выходные в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии партии свежих яблок весом 1,5 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинную продукцию вернули на территорию Белоруссии, а владельца груза привлекли к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.