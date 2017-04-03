Пскович Виктор Громов занял первое место на марафоне в Германии

15:58, 03 апреля 2017, ПАИ

Пскович Виктор Громов занял первое место на марафоне в Бонне (Германия), который состоялся 2 апреля. Он отличился в возрастной группе М-55, преодолев дистанцию с результатом 3:00.03. Об этом Псковскому агентству информации сообщил еще один известный псковский легкоатлет Владимир Сухоруков.

«Громов — сильный товарищ, всё заслуженно», - сказал собеседник агентства.

Виктор Громов — участник массовых забегов областного уровня, марафонов в разных странах мира. В 2014 году он занял 14-ое место в полумарафоне (на открытом воздухе) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике среди ветеранов в Будапеште (Венгрия).