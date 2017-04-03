Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками

16:31, 03 апреля 2017, ПАИ

На этой неделе псковичи могут приобрести со скидкой несколько квартир, дачу и комнату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин – Псков».

В частности, однокомнатная квартира на улице Владимирской, 8 в деревне Родина Псковского района подешевела на 50 тысяч рулей. Новая цена составляет 1 млн 550 тыс. рублей.

«Чудесная дача в Черняковицах» теперь продаётся за 1 млн 200 тыс. рублей, что также на 50 тысяч ниже прежней стоимости.

Четырехкомнатная квартира на улице Шестака, 28 в Пскове упала в цене сразу на 300 тысяч рублей – с 4 млн 400 тыс. рублей до 4 млн 100 тыс. рублей.

Скидку в 40 тысяч рублей продавец сделал на комнату в Пскове в доме 39 по Октябрьскому проспекту. Теперь она стоит 490 тысяч рублей вместо 530 тысяч.

Кроме того, на продажу выставлены новые объекты:

1. Земельный участок площадью 15 соток в Большой Гоголёвке. Первая линия, хороший заезд, рядом асфальт. Электричество - у границы участка. Отличные соседи. Прямое автобусное сообщение с городом (городские маршруты 8 и 8а).

2. Комната в Пскове на улице Киселева, 18а площадью 18,5 квадратных метров в общежитии коридорного типа.

3. Жилой дом в деревне Жабенец в 40 километрах от Пскова Дом 42 квадратных метра на участке 8 соток. В доме установлены стеклопакеты. На участке – хозяйственные постройки, баня по чёрному, растут слива, яблоня, малина. До озера - 1 километр.

4. Дом в посёлке Середка 59 квадратных метров на участке 35 соток. В доме две комнаты, кухня, туалет. Есть возможность подключить газ. Хороший асфальтированный подъезд. Рядом - лес, озеро.

5. Трехкомнатная квартира на Завеличье в Пскове: улица Юбилейная, 93. Общая площадь - 64 квадратных метра. Сделана перепланировка - кухня-гостиная и 2 комнаты. Дом кирпичный. Квартира в отличном состоянии. Удобное расположение дома, в шаговой доступности гипермаркеты, остановка, магазины. Есть парковка. Из окон открывается вид на речку.

6. Однокомнатная квартира на Завеличье в Пскове: улица Народная, 15. Общая площадь квартиры - 36 квадратных метра. Отличное состояние, сделан хороший ремонт.

7. Дом на участке 30 соток в деревне Цапелька в 48 километрах от Пскова. Дом деревянный, обшит сайдингом. Имеется подвал, большая веранда, туалет в доме. Холодная вода - центральная, горячая - бойлер, отопление - печь. На участке - баня и хозяйственные постройки.

8. Трехкомнатная квартира в посёлке Палкино. Состояние квартиры хорошее, большой застекленный балкон на 2 комнаты и лоджия на кухне. Возможна продажа с мебелью. Рядом - детский сад, магазины, автостанция, озеро. Отличное, живописное место с прекрасной экологией, расположенное всего в 40 километрах от Пскова.

9. Однокомнатная квартира в Новоржеве Состояние квартиры - отличное, не требует ремонта. Возможна продажа с мебелью. Квартира в данный момент свободна.

10. Двухкомнатная квартира в посёлке Середка В квартире хороший ремонт. Санузел - раздельный, комнаты - раздельные. Центральное отопление, водопровод, газ, горячая вода через бойлер, пластиковые окна, металлическая входная дверь. Рядом - школа, магазины.

11. Земельный участок в деревне Видовичи Новоизборской волости площадью 27 соток под индивидуальное жилищное строительство. Участок ровный, сухой, на нём имеет электрический столб. До Пскова 19 километров, до озера - 600 метров.

12. Дача в СНТ «Торошинка» Дом зимний (с печкой) 40 квадратных метров на участке 7 соток. На участке много плодовых деревьев, кустов, цветник, теплица, колодец с чистейшей водой, баня.

13. Земельный участок в деревне Дуброво. Общая площадь - 46 соток, но можно и разделить. От Пскова – всего 10 километров. Участок ровный, высокий, хороший подъезд. В деревне Дуброво есть магазины, почта, клуб. Хорошее автобусное сообщение.