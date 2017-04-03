0
17:07
«Свадьба EXPO`2017»: Волшебный праздник для всех
16:31
Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками
15:57
Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей
14:03
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
12:46
Более 45 млн рублей потратят на дорожную разметку в Псковской области
11:26
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородскую область
10:59
В Пскове и Великих Луках началась подготовка к купальному сезону
Еще новости
Общество

Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов

По состоянию на 28 марта, Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям более 32 млрд рублей в рамках нового механизма льготного кредитования предприятий АПК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. 

Финансирование по ставке не выше 5% годовых предоставлено заемщикам из 58 регионов Российской Федерации и преимущественно предусматривает цели, связанные с проведением сезонных работ. Банк является ключевым участником реализации нового механизма, обеспечивая основной объем выдач кредитных средств аграриям.

В настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки, формировать реестры потенциальных заемщиков и согласовывать проекты с Минсельхозом России, уделяя особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками
03 апреля 2017
Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками
Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей
03 апреля 2017
Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей 9
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Более 45 млн рублей потратят на дорожную разметку в Псковской области
03 апреля 2017
Более 45 млн рублей потратят на дорожную разметку в Псковской области
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородскую область
03 апреля 2017
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородскую область
В Пскове и Великих Луках началась подготовка к купальному сезону
03 апреля 2017
В Пскове и Великих Луках началась подготовка к купальному сезону
Смирить горделивое сердце, вспоминая о страданиях Господа, призвал псковичей владыка Евсевий
03 апреля 2017
Смирить горделивое сердце, вспоминая о страданиях Господа, призвал псковичей владыка Евсевий 1
12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 апреля
02 апреля 2017
12 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 3 апреля

Идет загрузка...