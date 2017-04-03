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Экономика

В Невельском районе запретили ввоз из Белоруссии 500 саженцев смородины

В контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии 500 саженцев черной смородины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета названо отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенная к ввозу на территорию России партия посадочного материала возвращена на территорию сопредельного государства, владелец груза привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в МАПП Лудонка (Пыталовский район) запрещен ввоз 10 килограммов картофеля и двух саженцев плодовых кустарников в ручной клади физлиц, следующих из Латвии. Причиной стало отсутствие фитосанитарных сертификатов. Подкарантинная продукция возвращена в Латвию.

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