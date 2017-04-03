«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»

16:03, 03 апреля 2017, ПАИ

Футбольный матч между командами «Псков-747» и «Строгино» (Москва), проходивший сегодня, 3 апреля, в Пскове, закончился со счетом 1:1. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на 16-й минуте хозяева открыли матч с пенальти, который успешно реализовал Василий Алейников. Гости сравняли счет на 73-й минуте. Отличился Иван Сергеев. Следующий домашний матч состоится 17 апреля. Будут принимать московский «Солярис».

Напомним, это была первая игра второй части первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Запад». В первом круге соперники встречались 18 августа 2016 года. Сегодняшний матч был перенесен с ноября из-за погодных условий.