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Общество

В УМВД России по Псковской области состоится приём граждан

В УМВД России по Псковской области состоится приём граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Прием проведёт главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак. Встреча с гражданами состоится 15 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48, УМВД России по Псковской области.

Жители  региона  смогут  задать интересующие их вопросы, связанные с  деятельностью органов внутренних дел региона, а также вынести на рассмотрение  свои обращения по тем или иным проблемам, касающимся обеспечения их прав и законных интересов.  

По вопросам приема граждан обращаться по телефону 59-23-14.

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