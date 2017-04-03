В УМВД России по Псковской области состоится приём граждан
В УМВД России по Псковской области состоится приём граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Прием проведёт главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак. Встреча с гражданами состоится 15 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48, УМВД России по Псковской области.
Жители региона смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел региона, а также вынести на рассмотрение свои обращения по тем или иным проблемам, касающимся обеспечения их прав и законных интересов.
По вопросам приема граждан обращаться по телефону 59-23-14.