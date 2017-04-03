В Пскове заработала «Школа красоты» для пожилых женщин

17:21, 03 апреля 2017, ПАИ

22 марта в Пскове в Университете пожилого человека при учебном центре «ЗНАНИЯ» стартовал новый проект «Школа красоты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы проекта.

«Обычно, выйдя на пенсию, женщины из-за своей невостребованности перестают заботиться о своем внешнем виде и ухаживать за собой. В любом возрасте женщина должна оставаться красивой и привлекательной, в чем мы хотим им помочь», - отметили в центре.

В рамках проекта «студентки» узнают об особенностях питания в пожилом возрасте, ухода за лицом, как сделать макияж и прическу, скрыть недостатки и подчеркнуть свои достоинства. Также запланировано проведение практических занятий: мастер-класса «Основы макияжа и создание причесок» совместно со Светланой Пантелеевой и бьюти-визажистом компании Оriflame, знакомство с основами стиля и модными тенденциями в одежде совместно с отделом женской одежды «GLANCE». «Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», - добавили организаторы.

Для записи и получения подробной информации можно обращаться по телефонам в УЦ «ЗНАНИЯ»: (8112) 441-221, 441-551.