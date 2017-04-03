Кристальность

16:26, 03 апреля 2017, ПАИ

Весна. Политический сезон в разгаре. По всей стране прошли акции оппозиции и будут продолжаться и дальше. Нормальная политическая активность: власти указывают на ее ошибки, говорят, что недовольны ею, что «перемен требуют наши сердца».

Оппозиционные акции дарят нам имена новых общественных активистов, которые, глядишь, по прошествии какого-то времени станут уважаемыми политиками. Ну а кто-то будет отброшен в сторону и забыт… Жизнь - она такая.

Традиционно в российском обществе к представителям оппозиции предъявляются повышенные требования. Эти люди должны быть без изъяна и без греха. Это, конечно, максима, но стоит ли о ней забывать, раз уж новые общественные (гражданские, политические) активисты так упорно находят у своих оппонентов исключительно изъяны? Видимо потому после незаконной акции протеста на ступеньках «Октября» многим ее участникам напомнили о собственных грехах.

Ведь кто бы мог подумать, что Вадима Гузинина, известного на всю область «черного» политтехнолога, выполнявшего во времена администрации губернатора Евгения Михайлова весьма специфические поручения, псковское либеральное издание будет называть «активистом».

Как могло оказаться, что тренер Михаил Петров, которого любят воспитанники и уважают их родители, приводит на незаконную акцию детей, а в социальных сетях приветствует своих подписчиков «Хайль Гитлер»?

Наверное, к этому же ряду можно отнести тех, кто с одной стороны активно вписывается за новых борцов с коррупцией, а с другой - когда-то имел отношение к дурно пахнущим схемам.

Напомнили об этом в соцсетях, в частности, Светлане Прокопьевой, бывшему главреду областной прояблочной газеты, ныне корреспонденту радио «Свобода». Когда-то Светлана Прокопьева работала редактором в Институте регионального развития. ИРР, напомним, был фактически разогнан после того, как обнаружилось, что сотрудники института заключают контракты с фирмами, с ними же аффилированными. Одной из таких фирм – «Бюро социальных исследований» - руководила Прокопьева, учредителем БСТ был другой сотрудник ИРР, Дмитрий Лебедев, который также был замечен на незаконном митинге.

Схему взаимодействия и «вывода» бюджетных денег в 2014 году подробно обрисовал бывший ныне депутат областного Собрания Сергей Макарченко. И вот уж совпадение и гримасы судьбы: за, в том числе и это расследование, тогда он получил прозвище «псковский Навальный».

Подробно об этих, очень похожих на коррупционные, схемах ПАИ рассказывало еще в октябре 2014 года. Но, похоже, память стоит освежить.

Макарченко, изучив документы сайта госзакупок, обнаружил, что у ИРР были два основных подрядчика: ООО «Планета» и некоммерческое партнёрство «Бюро социальных технологий».

Первая из указанных контор в конце 2013 года «выиграла» несколько весомых лотов на оказание услуг для ИРР. 11 ноября организация подписала по результатам конкурсных процедур договор на сумму 2 млн 995 тыс. рублей, затем чуть более чем через месяц – 18 декабря – ещё 3 договора (на 2,7 млн, 2,5 млн рублей и 800 тыс. рублей).

Вторая организация, БСТ, в 2013 году выиграла три конкурса на общую сумму почти 1 млн рублей. Помимо названных Лебедева и Прокопьевой, в документах Макарченко нашел и фамилию супруги первого. Она была секретарем комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок, являлась штатным сотрудником ИРР.

2017 год. И снова в жизни наших героев коррупция, Навальный.

Любопытно, что как только один из пользователей в соцсетях напомнил Светлане Прокопьевой о былом, ответ был по-оппозиционному деловым и мотивированным (орфография и пунктуация сохранены): «…я в ИРР работала в 2009 году на должности редактора. нет, не жмет бюджетное бабло совсем, еще и в тот год 20 тонн в месяц была довольно жалкой зп) других денег от ИРР я не видела. а от БСТ я получила только е…й геморой, только тебе об этом рассказывать уж точно не буду. так что засунь свои поучения туда, откуда и вытащил, а то запах знаешь ли».

Кристальные люди.