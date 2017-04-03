В Великих Луках полицейские подозревают в кражах троих безработных

16:36, 03 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники полиции раскрыли несколько краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 31 марта в помещении бара по проспекту Гагарина у одного из посетителей была похищена куртка, в которой находились мобильный телефон с чехлом, карта памяти и деньги. По подозрению в совершении этого преступления сотрудники патрульно-постовой службы полиции по «горячим следам» задержали 29-летнего безработного, ранее судимого горожанина. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

А ночью 1 апреля в кафе на набережной Лейтенанта Шмидта у 31-летней женщины из кармана куртки был украден мобильный телефон. Экипаж ППС задержал подозреваемого, им оказался 29-летний безработный великолучанин. Похищенное им изъято. Проводится расследование.

Утром 2 апреля из комнаты общежития по улице Ставского путем подбора ключа у 20-летнего жителя Санкт-Петербурга похитили телевизор. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 62-летнего безработного местного жителя. Телевизор изъят. Ведется проверка.