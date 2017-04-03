Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро

16:31, 03 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«От имени жителей Псковской области, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Погибли ни в чем не повинные люди. Жители Псковской области скорбят вместе с петербуржцами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим, - отмечается в тексте соболезнования, направленному губернатору Санкт-Петербура Георгию Полтавченко. - Георгий Сергеевич! В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации Псковской области».