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Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«От имени жителей Псковской области, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Погибли ни в чем не повинные люди. Жители Псковской области скорбят вместе с петербуржцами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим, - отмечается в тексте соболезнования, направленному губернатору Санкт-Петербура Георгию Полтавченко. - Георгий Сергеевич! В случае необходимости вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации Псковской области».

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