60 обращений по состоянию улиц Пскова поступило в онлайн-приёмную

16:33, 03 апреля 2017, ПАИ

60 обращений от горожан поступило за месяц работы онлайн приемной по вопросам состояния улично-дорожной сети в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На 45 участках дорог, о которых сообщали граждане, подрядными организациями, работающими в рамках муниципальных контрактов, выполнен противоаварийный ямочный ремонт.

Противоаварийный ямочный ремонт в последние дни был проведен на улицах: Рельсовой, Кузнецкую, Металлистов, Мирной, Полковой, Лепешинского, Яна Райниса, Маргелова, Карла Маркса, Гражданской, Народной, Яна Фабрициуса, Юбилейной, Льва Толстого, 128-й Стрелковой дивизии и других.

«Управление городского хозяйства проводит анализ поступающих обращений. На сегодняшний день можно говорить как о единичных заявках на устранение аварийной ямочности на разных улицах, так и о случаях, когда несколько псковичей сообщают о повреждённом верхнем слое покрытия на одном и том же месте. Например, о пересечении улиц 128 стрелковой дивизии и Вокзальной сообщили пять псковичей, на улице Железнодорожной - три псковича, на Льва Толстого - две заявки», - сообщили в УГХ и отметили, что вышеперечисленные улицы вошли в план ремонта дорог на текущий год.

Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная...Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок - сообщение о принятых мерах.