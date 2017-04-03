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Общество

«Инициатива Псков» и администрация региона подписали договор о намерениях сотрудничества

3 апреля общественно-полезный союз «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейланда» (Германия) и администрация Псковской области подписали договор о намерениях сотрудничества в 2017-2019 годах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, документ касается дальнейшей ресурсной поддержки немецкой стороной социальных проектов: ГБУСО «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца», ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Пскова», ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», ГБУЗ «Хоспис им. Святой Марфы Марии». С российской стороны протокол подписала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, с немецкой – управляющая делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейланда» Марта Фаренкамп.

Общественная организация «Инициатива Псков» начала работу без малого 26 лет назад. Один из наиболее крупных ее проектов - создание Центра лечебной педагогики и целой сети учреждений для людей с особенностями здоровья, начиная от детского сада и заканчивая Интеграционными мастерскими для инвалидов.

«Инициатива Псков» активно помогала городу в оснащении терапевтического корпуса городской больницы медицинским оборудованием и приборами, в оснащении хосписа специальным медицинским оборудованием.

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