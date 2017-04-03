В России появится новый праздник

17:07, 03 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение правительству проработать вопрос об учреждении Дня волонтёра, пишет ТАСС.

«День волонтера лишним не будет, правительству поручение я такое дам, тем более, что это не требует дополнительных бюджетных затрат», - сказал он на пленарном заседании медиафорума Общероссийского народного фронта, отвечая на соответствующую просьбу волонтера из Воронежа.

Путин отметил, что в стране все больше и больше людей занимаются волонтерством. По данным президента, примерно 7% населения РФ участвует в волонтерском движении. Путин добавил, что важно обратить внимание на этих людей и поддержать их.

Кроме того, глава государства поддержал идею о создании информационного интернет-ресурса для волонтёров.