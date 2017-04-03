За неделю у псковских браконьеров изъяли 69 кг рыбы и 26 незаконных орудий лова

18:14, 03 апреля 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области у браконьеров изъяли 69 килограммов рыбы и 26 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего сотрудники рыбоохраны выявили 13 административных правонарушений в области охраны биоресурсов. Были наложены штрафы на общую сумму 18,6 тыс. рублей, взыскали 20 тыс. рублей.

В целом по всем регионам Северо-Запада за минувшие семь дней госинспекторы рыбоохраны выявили 107 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 586 тысяч рублей.