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За неделю у псковских браконьеров изъяли 69 кг рыбы и 26 незаконных орудий лова

За прошедшую неделю в Псковской области у браконьеров изъяли 69 килограммов рыбы и 26 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего сотрудники рыбоохраны выявили 13 административных правонарушений в области охраны биоресурсов. Были наложены штрафы на общую сумму 18,6 тыс. рублей, взыскали  20 тыс. рублей.

В целом по всем регионам Северо-Запада за минувшие семь дней госинспекторы рыбоохраны выявили 107 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 586 тысяч рублей.

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