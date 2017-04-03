Более 20 млн рублей пожертвовали благотворители псковскому Детскому фонду в 2016 году

17:56, 03 апреля 2017, ПАИ

Более 20 млн рублей пожертвовали благотворители Псковскому областному отделению Российского детского фонда в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

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​Двенадцать единомышленников организации получили почетное звание «Благотворитель 2016 года». «Президиум Детского фонда утвердил в списке лучших помощников прошлого года имена надежных партнеров, которые уже на протяжении многих лет регулярно поддерживают наиболее значимые программы Фонда, в том числе традиционные акции «День защиты детей», «Здравствуй, школа!», Новогодние и Рождественские праздники, - рассказали в благотворительной организации. - Среди самых верных помощников оказались Павел Куплеников (ООО «Проект+»), а также нотариусы Пскова Лидия Ефимова и Надежда Семенова».

В 2016 году в судьбах нуждающихся ребят Псковской области продолжил участвовать Александр Александров. Он стал генеральным спонсором благотворительной акции Детского фонда «Новогодние и Рождественские праздники». Кроме того, на средства, выделенные помощником из Москвы, в прошлом году удалось приобрести кухонный инвентарь для воспитанников Центра помощи детям Пскова и спортивное оборудование для ребят из Центра помощи детям Великих Лук.

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​Председатель австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» («kleine herzen») Паскаль Вайер (Pascale Vayer) и ее партнеры по благотворительной деятельности финансируют проект стипендиальной поддержки Детского фонда для 15 студентов-сирот.

В 2006 году президент голландского благотворительного фонда «Rusland Direct»Ханс Вроник (Hans Vronik) и его коллеги присоединились к стипендиальному проекту Детского фонда. В 2016-2017 учебном году именную стипендию получают уже 45 студентов из числа бывших выпускников детских домов и школ-интернатов Псковской области.

Ирина и Стивен Криик активно помогают воспитанникам Порховской специальной школы-интерната. Ирина – бывшая воспитанница этого учреждения, она помогает ребятам, которые в данный момент там проживают.

Генеральный директор ООО «Ордена Ленина Трест «Нефтепроводмонтаж». Рашит Минибаев в 2016 году стал генеральным спонсором большого детского праздника, посвященному Дню защиты детей, в котором участвовало 140 детей-сирот.

Генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Юрвест» Роман Образцов с 2009 года регулярно поддерживает семьи, проживающие в сельской местности, где дети находятся в крайней нужде.

Директор «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, член Общего собрания ПОО РДФ Станислав Павлов с 2014 года принимает участие в поддержке инфраструктуры Детского фонда.

Некоммерческая корпорация «Общество помощи Русским детям» под руководством Анны Сергеевой-Гросс в 2003 году стала партнером Детского фонда по реализации международного проекта стипендиальной поддержки одаренных выпускников детских домов Псковской.

Герберт Степич многие годы занимал пост генерального директора международной сети «Райффайзенбанк», и уже более 10 лет он реализует благотворительные проекты в своем благотворительном фонде Stepic CEE. В 2016 году он стал генеральным спонсором акции «Здравствуй, школа!», по итогам которой 609 нуждающихся ребят получили новые портфели.

«Спасибо вам за то, что помогаете мальчикам и девочкам, которые не по своей воле оказались в сложной жизненной ситуации, спасибо, что дарите им частичку своей заботы, ведь они так в ней нуждаются», - добавили в пресс-службе псковского Детского фонда.