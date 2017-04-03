Определены места для предварительного голосования в Псковскую городскую Думу
На оргкомитете псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» определены места, где будут находиться счётные участки и проходить процедура предварительного голосования для выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Отметим, что процедура пройдёт 28 мая. В Пскове образовано 15 счётных участков. Каждому из участков присвоен свой номер и определены границы.
|
№ п/п
|
Номер счетного участка
|
Центр (адрес места нахождения), контактный телефон
|
Границы
счетного участка
(номера УИК)
|
Одномандатный избирательный округ № 1
|
1.
|
60.020.1.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, д. 1,
8-953-246-14-27
|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
|
Одномандатный избирательный округ № 2
|
2.
|
60.020.2.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», улица 23 Июля, 9
72-14-94
|
7, 8, 9, 11, 26, 27
|
Одномандатный избирательный округ № 3
|
3.
|
60.020.3.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С.Пушкина», улица Льва Толстого, 18
73-71-67, 73-72-66, 72-13-17
|
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19
|
Одномандатный избирательный округ № 4
|
4.
|
60.020.4.
|
ГБПОУ «Псковский агротехнический колледж» Ленинградское шоссе, 24,
8-921-112-08-10
|
20, 21, 22, 23, 24, 25,
|
Одномандатный избирательный округ № 5
|
5.
|
60.020.5.
|
МБУК «Дом офицеров» Псков, улица Комдива Кирсанова, 5, 74-74-27
8911-362-07-24
|
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 654
|
Одномандатный избирательный округ № 6
|
6.
|
60.Т20.06.
|
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, 18
56-53-59, 56-49-32
|
34, 35, 36, 65, 66, 67
|
Одномандатный избирательный округ № 7
|
7.
|
60.020.7.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», улица Юбилейная, 67А, 8-8-911-697-28-43, 29-82-37
|
39, 40, 41, 42, 43, 89
|
Одномандатный избирательный округ № 8
|
8.
|
60.020.8.
|
Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, 30
56-56-31,56-34-61, 8-921-003-28-98
|
59, 61, 62, 63, 64, 92
|
Одномандатный избирательный округ № 9
|
9.
|
60.020.9.
|
МОУ «Многопрофильный правовой лицей
№ 8», улица Западная, 5
58-83-49, 65-82-28
|
38, 55, 56, 57, 58, 60
|
Одномандатный избирательный округ № 10
|
10.
|
60.020.10.
|
МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс» улица Байкова, 6
55-78-28, 55-77-24
|
48, 50, 51, 52, 53, 54
|
Одномандатный избирательный округ № 11
|
11.
|
60.020.11.
|
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова», улица Печорская, 3
8-911-358-24-64, 55-81-66
|
44, 45, 46, 47, 49
|
Одномандатный избирательный округ № 12
|
12.
|
60.020.12.
|
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» улица Алехина, 20, 75-01-78
|
68, 69, 70, 71, 72, 91
|
Одномандатный избирательный округ № 13
|
13.
|
60.020.13.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей №20», улица Текстильная, 18
53-76-00, 53-75-70
|
73, 78, 81, 82, 83
|
Одномандатный избирательный округ № 14
|
14.
|
60.020.14.
|
МОУ «Социально-экономический лицей
|
74, 75, 76, 77, 80, 90
|
Одномандатный избирательный округ № 15
|
15.
|
60.020.15.
|
МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» улица Алтаева, 2
53-78-01, 53-21-73
|
14, 79, 84, 85, 86, 87, 88