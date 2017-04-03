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Политика

Определены места для предварительного голосования в Псковскую городскую Думу

На оргкомитете псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» определены места, где будут находиться счётные участки и проходить процедура предварительного голосования для выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Отметим, что процедура пройдёт 28 мая. В Пскове образовано 15 счётных участков. Каждому из участков присвоен свой номер и определены границы.

№ п/п

 Номер счетного участка

Центр (адрес места нахождения), контактный телефон

Границы

счетного участка

(номера УИК)

 

Одномандатный избирательный округ № 1

1.                 

60.020.1.

МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, д. 1,

8-953-246-14-27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Одномандатный избирательный округ № 2

2.                 

60.020.2.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова», улица 23 Июля, 9

72-14-94

7, 8, 9, 11, 26, 27

Одномандатный избирательный округ № 3

3.                 

60.020.3.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С.Пушкина», улица Льва Толстого, 18

73-71-67, 73-72-66, 72-13-17

12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

Одномандатный избирательный округ № 4

4.                 

60.020.4.

ГБПОУ «Псковский агротехнический колледж» Ленинградское шоссе, 24,

8-921-112-08-10

20, 21, 22, 23, 24, 25,

Одномандатный избирательный округ № 5

5.                 

60.020.5.

МБУК «Дом офицеров» Псков, улица Комдива Кирсанова, 5, 74-74-27

8911-362-07-24

28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 654

Одномандатный избирательный округ № 6

6.                 

60.Т20.06.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Розы Люксембург, 18

56-53-59, 56-49-32

34, 35, 36, 65, 66, 67

Одномандатный избирательный округ № 7

7.                 

60.020.7.

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», улица Юбилейная, 67А, 8-8-911-697-28-43, 29-82-37

39, 40, 41, 42, 43, 89

Одномандатный избирательный округ № 8

8.                 

60.020.8.

Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, 30

56-56-31,56-34-61, 8-921-003-28-98

59, 61, 62, 63, 64, 92

Одномандатный избирательный округ № 9

9.                 

60.020.9.

МОУ «Многопрофильный правовой лицей

№ 8», улица Западная, 5

58-83-49, 65-82-28

38, 55, 56, 57, 58, 60

Одномандатный избирательный округ № 10

10.             

60.020.10.

МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»  улица Байкова, 6

55-78-28, 55-77-24

48, 50, 51, 52, 53, 54

Одномандатный избирательный округ № 11

11.             

60.020.11.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова», улица Печорская, 3

8-911-358-24-64, 55-81-66

44, 45, 46, 47, 49

Одномандатный избирательный округ № 12

12.             

60.020.12.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа

№ 3» улица Алехина, 20, 75-01-78

68, 69, 70, 71, 72, 91

Одномандатный избирательный округ № 13

13.             

60.020.13.

МБОУ «Естественно-математический лицей №20», улица Текстильная, 18

53-76-00, 53-75-70

73, 78, 81, 82, 83

Одномандатный избирательный округ № 14

14.             

60.020.14.

МОУ «Социально-экономический лицей 
№ 21 имени Героя России С. В.Самойлова», улица Сиреневый бульвар, 15, 53-84-03, 53-76-32

74, 75, 76, 77, 80, 90

Одномандатный избирательный округ № 15

15.             

60.020.15.

МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» улица Алтаева, 2

53-78-01, 53-21-73

14, 79, 84, 85, 86, 87, 88

 

 

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