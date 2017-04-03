Определены места для предварительного голосования в Псковскую городскую Думу

19:59, 03 апреля 2017, ПАИ

На оргкомитете псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» определены места, где будут находиться счётные участки и проходить процедура предварительного голосования для выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Отметим, что процедура пройдёт 28 мая. В Пскове образовано 15 счётных участков. Каждому из участков присвоен свой номер и определены границы.