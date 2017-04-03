Псковская делегация посетила эстонский Отепя с рабочим визитом

18:09, 03 апреля 2017, ПАИ

Заместитель главы Пскова Игорь Сиротин и председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Александр Гаврилов с рабочим визитом посетили Отепя (Эстония).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, псковичи приняли участие в трехстороннем круглом столе-семинаре на тему сотрудничества между Отепя, Великим Новгородом и Псковом. Участники встречи обсудили возможность взаимодействия в сфере культуры, образования и туризма.

Так, эстонская сторона выразила желание принять участие в праздновании Дней города в Пскове, прорабатывается вопрос о выступлении прибалтийских творческих коллективов летом этого года. Также на встрече были подняты вопросы о возобновлении транспортного водного сообщения «Псков-Тарту», возможности организации детских летних спортивных лагерей с перекрестным обменом школьников.