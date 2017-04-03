0
19:47
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
15:01
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
13:01
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
18:24
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
15:19
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Еще новости
Происшествия

Причиной пожара в Пскове, в котором пострадали дети, стал поджог детских колясок

Причиной произошедшего сегодня, 3 апреля, пожара в Пскове, в котором пострадали дети, стало возгорание детских колясок. Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошел в доме № 7 по улице 23 июля. Четыре коляски загорелись на лестничной площадке первого этажа.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в результате пожара с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей были госпитализированы мальчик 6 лет и девочка 1,5 лет. Кроме того, с отравлением угарным газом была госпитализирована 63-летняя женщина. Все они были обнаружены пожарными на лестничной площадке между 4 и 5 этажами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
03 апреля 2017
Из-за взрыва в метро в Петербурге будет объявлен трехдневный траур
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО)
03 апреля 2017
В метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв (ВИДЕО) 1
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей
30 марта 2017
Средний размер взятки в Псковской области составил 22 тысячи рублей 3
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО)
29 марта 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове (ФОТО) 1
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
29 марта 2017
В Псковской области произошел первый в 2017 году лесной пожар
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5

Идет загрузка...