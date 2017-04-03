Причиной пожара в Пскове, в котором пострадали дети, стал поджог детских колясок

18:39, 03 апреля 2017, ПАИ

Причиной произошедшего сегодня, 3 апреля, пожара в Пскове, в котором пострадали дети, стало возгорание детских колясок. Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошел в доме № 7 по улице 23 июля. Четыре коляски загорелись на лестничной площадке первого этажа.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в результате пожара с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей были госпитализированы мальчик 6 лет и девочка 1,5 лет. Кроме того, с отравлением угарным газом была госпитализирована 63-летняя женщина. Все они были обнаружены пожарными на лестничной площадке между 4 и 5 этажами.