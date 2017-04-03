В Дедовичах определили места предварительного голосования по кандидату на должность главы района
Оргкомитет Дедовичского районного местного отделения «Единой России» принял решение по местам, где будут находиться счётные участки и проходить предварительное голосование для последующего выдвижения от партии кандидата на замещение должности главы Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии.
Напомним, 28 мая будет организована процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов на замещение должности главы Дедовичского района.
|
№ п/п
|
Номер счетного участка
|
Центр (адрес места нахождения), контактный телефон
|
Границы
счетного участка
(номера УИК)
|
Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 1
|
1.
|
60.01
|
посёлок Дедовичи, улица Пионерская, дом 10 (районная библиотека)
|
№ 224
|
2.
|
60.02
|
деревня Дубишно, сельский клуб
|
№ 239
|
|
|
|
|
Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 2
|
3.
|
60.03
|
Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД
|
№ 225
|
Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 3
|
4.
|
60.04
|
Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД
|
№ 226
|
|
60.05
|
деревня Чернецово, сельский клуб
|
№ 235
Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 4
|
5.
|
60.06
|
Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД
|
№ 227
|
|
60.07
|
деревня Ясски, сельский клуб
|
№ 237
Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 5
|
6.
|
60.08
|
деревня Пожеревицы, сельский клуб
|
№ 232
|
7
|
60.09
|
деревня Вязье, сельский клуб
|
№ 241