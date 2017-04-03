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Политика

В Дедовичах определили места предварительного голосования по кандидату на должность главы района

Оргкомитет Дедовичского районного местного отделения «Единой России» принял решение по местам, где будут находиться счётные участки и проходить предварительное голосование для последующего выдвижения от партии кандидата на замещение должности главы Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии. 

Напомним, 28 мая будет организована процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов на замещение должности главы Дедовичского района.

№ п/п

Номер счетного участка

Центр (адрес места нахождения), контактный телефон

Границы

счетного участка

(номера УИК)

Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 1

1.                  

60.01

 посёлок Дедовичи, улица Пионерская, дом 10 (районная библиотека)

№ 224

2.                  

60.02

деревня Дубишно, сельский клуб

№ 239

 

 

 

 

Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 2

3.                  

60.03

Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД

№ 225

Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 3

4.                  

60.04

Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД

      № 226

 

60.05

деревня Чернецово, сельский клуб

       № 235

Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 4

5.                  

60.06

Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД

№ 227

 

60.07

деревня Ясски, сельский клуб

№ 237

 Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 5

6.                  

60.08

деревня Пожеревицы, сельский клуб

№ 232

7

60.09

деревня Вязье, сельский клуб

№ 241

 
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