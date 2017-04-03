В Дедовичах определили места предварительного голосования по кандидату на должность главы района

19:24, 03 апреля 2017, ПАИ

Оргкомитет Дедовичского районного местного отделения «Единой России» принял решение по местам, где будут находиться счётные участки и проходить предварительное голосование для последующего выдвижения от партии кандидата на замещение должности главы Дедовичского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Напомним, 28 мая будет организована процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов на замещение должности главы Дедовичского района.

№ п/п Номер счетного участка Центр (адрес места нахождения), контактный телефон Границы счетного участка (номера УИК) Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 1 1. 60.01 посёлок Дедовичи, улица Пионерская, дом 10 (районная библиотека) № 224 2. 60.02 деревня Дубишно, сельский клуб № 239 Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 2 3. 60.03 Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД № 225 Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 3 4. 60.04 Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД № 226 60.05 деревня Чернецово, сельский клуб № 235

Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 4

5. 60.06 Дедовичи, улица Энергетиков, дом 6, РЦД № 227 60.07 деревня Ясски, сельский клуб № 237

Одномандатный избирательный округ Дедовичского муниципального района № 5