В Дедовичском районе пройдут дебаты и встречи с населением участников предварительного голосования «Единой России»
Напомним, что 28 мая будет организована процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов на замещение должности главы Дедовичского района.
График проведения дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов на замещение должности главы Дедовичского района:
|
№ п/п
|
Место проведения
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Тема
дебатов
|
1.
|
Дедовичи Дедовичская районная библиотека
|
20 апреля
|
16:00
|
Противодействие коррупции и эффективность госрасходов
|
2
|
Дедовичи, РЦД
|
25 апреля
|
16:00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
3
|
Дедовичи, РЦД
|
26 апреля
|
16:00
|
Экономика и промышленность
|
4
|
Дедовичи, РЦД
|
27 апреля
|
16:00
|
Работа по приему граждан, наказы и обращения граждан.
|
5
|
Дедовичи, районная библиотека
|
15 мая
|
16:00
|
Благоустройство поселка, населенных пунктов района (придворовые территории, дороги)
|
6
|
Дедовичи, РЦД
|
17 мая
|
16:00
|
АПК и развитие села
|
7
|
Дедовичи, РЦД
|
18 мая
|
16:00
|
Здравоохранение и демография
|
8
|
Дедовичи, РЦД
|
15 мая
|
16:00
|
Доступность и качество образования
|
9
|
Дедовичи, районная библиотека
|
17 мая
|
16:00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
|
10
|
Дедовичи, РЦД
|
25 мая
|
16:00
|
Экология и защита окружающей среды
График проведения встреч с населением участниками предварительного голосования от партии «Единая Россия» на замещение должности главы Дедовичского района:
|
№ п/п
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Место проведения
|
1.
|
16 мая
|
16:00
|
Дедовичи, улица Пионерская, 10, районная библиотека
|
2.
|
17 мая
|
14:00
|
деревня Дубишно, сельский клуб
|
3.
|
18 мая
|
16:00
|
Дедовичи, улица Энергетиков, 6, РЦД
|
4.
|
22 мая
|
14:00
|
деревня Чернецово, сельский клуб
|
5.
|
23 мая
|
14:00
|
деревня Ясски, сельский клуб
|
6.
|
24 мая
|
14:00
|
деревня Пожеревицы, сельский клуб
|
7.
|
25 мая
|
14:00
|
деревня Вязье, сельский клуб