Великолучанам советуют быть осторожными при использовании надувных лодок

19:36, 03 апреля 2017, ПАИ

Великолучанам советуют быть предельно осторожными при использовании плавательных средств, особенно, надувных лодок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в период освобождения водоёмов от льда лодки могут лопнуть или быть проколоты ледяной крошкой и сучьями топляков.

В связи с этим любителям рыбалки напомнили, что опасным фактором для жизни и здоровья людей является низкая температура воды. При несчастном случае, когда человек оказывается в воде с температурой 0 градусов, у него есть до пятнадцати минут (в зависимости от индивидуальных особенностей организма), чтобы выбраться на сушу и обогреться. «В таких условиях, люди чаще всего погибают не от гипоксии, то есть недостатка кислорода вследствие утопления, а от переохлаждения», - пояснили в ГИМС МЧС РФ города Великие Луки.