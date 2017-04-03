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Общество

Жителям невельских деревень рассказали о правилах пожарной безопасности в весенне-летний период

3 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактический рейд в жилом секторе в деревнях Артемово и Столбово Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда был осуществлен подворовой обход 15 домовладений, под роспись проинструктировали 15 человек. Участники профилактического мероприятия распространили 15 листовок и провели индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в весенне-летний период.

В рамках инструктажа до населения довели обстановку с пожарами на территории области и Невельского района. Рассматривались основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов, информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности в пожароопасный период.

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