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Общество

День Интернета отмечают сегодня в мире

4 апреля, в день преставления святого Исидора Севильского, во многих странах мира отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Как сообщает calend.ru, официально святой покровитель Интернета ещё не утверждён.

Католический святой епископ Севильский получил известность не только благодаря своему благочестию, но и благодаря любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов. Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов Латинской церкви. Некоторые историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в средние века.  Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора покровителем пользователей компьютеров и Интернета.

Также сегодня отмечают свой профессиональный праздник веб-мастера и интернет-разработчики. Этот праздник пока неофициальный. Его дата выбрана неслучайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 напоминают по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров.

Напомним, что в России празднование Дня программиста приходится на 256-й день года, а День интернета в отмечается ежегодно 30 сентября. 

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