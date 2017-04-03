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Общество

В Псковской области выбрали лучшего пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов

В Псковской области звание лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов второй год подряд присвоили Дмитрию Сергееву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что Дмитрий Сергеев зарекомендовал себя среди коллег как надёжный и целеустремлённый работник. По его мнению, чтобы достойно нести службу судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, необходимо быть ответственным, стрессоустойчивым и иметь хорошую физическую подготовку.

Дмитрий Сергеев поступил на службу в ряды судебных приставов Псковской области в декабре 2010 года. Пройдя стажировку и первоначальную подготовку, он был назначен на должность судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (группы быстрого реагирования) специализированного отдела оперативного дежурства Управления ФССП России по Псковской области.

Проявив себя грамотным работником, Дмитрий Сергеев многократно назначался старшим группы при осуществлении административного выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны.

Также Дмитрий Сергеев неоднократно завоёвывал награды для УФССП России по Псковской области на спортивных соревнованиях по летнему биатлону, лёгкой атлетике, футболу, волейболу, стрельбе, армреслингу и комплексному единоборству.

Ежегодно его награждают почётными грамотами и благодарностями УФССП России по Псковской области.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности в 2016 году, по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 2015» фотография Дмитрия Сергеева была помещена на доску почета УФССП России по Псковской области. В том же году он занял второе место по итогам смотра-конкурса на звание «Лучшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 2015» в Северо-Западном федеральном округе.

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