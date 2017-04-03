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Общество

12 апреля псковские приставы проведут приемы граждан

12 апреля с 14:00 до 20:00 в Управлении ФССП России по Псковской области состоится День единого приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Должностные лица Службы судебных приставов проведут приём по адресу: Псков, улица Текстильная, 3. Предварительная запись возможна по телефону: 8(8112)-69-90-20.

По этому адресу также находится межрайонный отдел по исполнению особо важных исполнительных производств и отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району. Отдел судебных приставов №1, ОСП №2 города Пскова и ОСП Псковского района работают по адресу: улица М.Горького, 1.

Адреса отделов судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно посмотреть на сайте Управления ФССП России по Псковской области (раздел «Об управлении», подраздел «Контакты»).

Прием граждан, пришедших в Управление Федеральной службы судебных приставов, может быть обеспечен, с их согласия, в режиме видеосвязи и аудиосвязи с уполномоченными лицами иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта).

В управлении напомнили, что узнать о существующих долгах можно на официальном сайте ведомства через сервис «Банк данных исполнительных производств». На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в ФССП исполнительным производствам.

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