В ходе весеннего призыва более 8 тысяч новобранцев отправятся служить в Ракетные войска

21:20, 03 апреля 2017, ПАИ

В ходе весеннего призыва 2017 года для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) направят более 8 тысяч новобранцев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, численность призывников постепенно снижается в связи с ежегодным увеличением количества военнослужащих по контракту. Это и позволило РВСН в условиях демографического кризиса, не снижая боеготовность войск, поддерживать укомплектованность войск военнослужащими, отметили в Минобороны.

В ходе нынешней призывной кампании около 2,5 тыс. новобранцев отправятся в учебные центры для подготовки на должности младших специалистов. Около 200 человек планируется набрать из системы начального профессионального образования на специальности телефониста, медика, повара.

Также стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, около 1,3 тыс. специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Новобранцы для РВСН будут направляться из всех регионов Российской Федерации, кроме Калининградской области, Крыма и Дальнего Востока. При комплектовании соединений и частей РВСН в основном будет соблюдаться территориальный принцип, то есть призывники будут служить недалеко от своих регионов.