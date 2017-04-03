Владимир Путин поручил проверить качество продукции ряда белорусских предприятий
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий агропромышленного комплекса. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет ТАСС.
На текущей неделе российские специалисты выедут в Республику для проверки соблюдения фитосанитарных норм на предприятиях, качество продукции которых ранее оказалось под сомнением. По мнению Владимира Путина, эти вопросы можно решить «в ходе практической совместной работы в том духе, который сложился между нашими странами на протяжении уже многих лет после подписания соглашения о создании Союзного государства».
Президент сообщил, что на состоявшихся 3 апреля переговорах обсуждалось сотрудничество Белоруссии и России в финансовой сфере и сфере высоких технологий, а также возможное расширение совместной работы в космосе.