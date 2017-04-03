Владимир Путин поручил проверить качество продукции ряда белорусских предприятий

21:31, 03 апреля 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий агропромышленного комплекса. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

На текущей неделе российские специалисты выедут в Республику для проверки соблюдения фитосанитарных норм на предприятиях, качество продукции которых ранее оказалось под сомнением. По мнению Владимира Путина, эти вопросы можно решить «в ходе практической совместной работы в том духе, который сложился между нашими странами на протяжении уже многих лет после подписания соглашения о создании Союзного государства».

Президент сообщил, что на состоявшихся 3 апреля переговорах обсуждалось сотрудничество Белоруссии и России в финансовой сфере и сфере высоких технологий, а также возможное расширение совместной работы в космосе.