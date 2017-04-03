На участке дороги Порхов - Успенье и в Лютых Болотах заменят асфальт

22:08, 03 апреля 2017, ПАИ

В Порховском районе заменят асфальт на участке дороги Порхов - Успенье протяженностью 2,6 км и в деревне Лютые Болоты – 1,2 км. Об этом сообщил заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ Игорь Куликовский, пишет газета «Порховский вестник».

По его словам, на остальных участках с асфальтовым покрытием пока планируется ямочный ремонт, который уже начался. На гравийных дорогах будут подсыпаны два участка по 1 км каждый: один в направлении Бельского Устья, другой - в сторону Острова. Эта работа будет проведена в рамках действующего контракта с ЗАО «Порховмелиорация».

«На ремонт асфальтных дорог в Порхове у нас пока есть только 3,5 миллиона. Будем начинать подготовительные процедуры для ремонта участка на проспекте Ленина от магазина «Цветы» до помещения мирового суда. Конечно, хотелось бы сделать больше, ждут своей очереди улицы Кузнецова и Орлова», - добавил Игорь Куликовский. По его словам, всё зависит от областного финансирования, администрация Порховского района ведёт работу в данном направлении.