0
21:43
Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля
20:46
В Псковской области выбрали лучшего пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов
18:04
До +11 градусов ожидается в Псковской области 4 апреля
17:07
«Свадьба EXPO`2017»: Волшебный праздник для всех
16:31
Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками
15:57
Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей
14:03
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Еще новости
Общество

На участке дороги Порхов - Успенье и в Лютых Болотах заменят асфальт

В Порховском районе заменят асфальт на участке дороги Порхов - Успенье протяженностью 2,6 км и в деревне Лютые Болоты – 1,2 км. Об этом сообщил заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ Игорь Куликовский, пишет газета «Порховский вестник».

По его словам, на остальных участках с асфальтовым покрытием пока планируется ямочный ремонт, который уже начался. На гравийных дорогах будут подсыпаны два участка по 1 км каждый: один в направлении Бельского Устья, другой - в сторону Острова. Эта работа будет проведена в рамках действующего контракта с ЗАО «Порховмелиорация».

«На ремонт асфальтных дорог в Порхове у нас пока есть только 3,5 миллиона. Будем начинать подготовительные процедуры для ремонта участка на проспекте Ленина от магазина «Цветы» до помещения мирового суда. Конечно, хотелось бы сделать больше, ждут своей очереди улицы Кузнецова и Орлова»,  - добавил Игорь Куликовский. По его словам, всё зависит от областного финансирования, администрация Порховского района ведёт работу в данном направлении. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля
03 апреля 2017
Похороны Евгения Евтушенко перенесли на 12 апреля
В Псковской области выбрали лучшего пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов
03 апреля 2017
В Псковской области выбрали лучшего пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов
До +11 градусов ожидается в Псковской области 4 апреля
03 апреля 2017
До +11 градусов ожидается в Псковской области 4 апреля
Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками
03 апреля 2017
Дачу, несколько квартир и комнату в Пскове на этой неделе продают со скидками
Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей
03 апреля 2017
Обслуживание фонтанов обойдется бюджету Пскова примерно в 600 тысяч рублей 11
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Более 45 млн рублей потратят на дорожную разметку в Псковской области
03 апреля 2017
Более 45 млн рублей потратят на дорожную разметку в Псковской области 1
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородскую область
03 апреля 2017
Реконструкторы из Пскова отправятся на фестиваль «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» в Новгородскую область

Идет загрузка...