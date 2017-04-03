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Экономика

Москва и Минск урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере

Москва и Минск договорились об урегулировании спорных вопросов в нефтегазовой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщает РИА Новости, имеющиеся проблемы планируется решить в течение ближайших 10 дней.

«Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам. Нашли возможность взаимных уступок, договорились о том, как будем работать в этой сфере не только в 2017, но и в 2018, 2019 году»,- пояснил Владимир Путин. Напомним, в начале 2016 года Белоруссия стала платить меньшую цену за российский газ, так как его стоимость сочли в Минске несправедливой. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это с недоплатой за газ и недопоставками нефтепродуктов в РФ.

По словам Владимира Путина, теперь между Россией и Белоруссией не осталось спорных вопросов, будут укрепляться отношения в рамках Союзного государства, нормативно-правовая база, также планируется вести работу над развитием Евразийского экономического союза.

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