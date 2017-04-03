В России будут стимулировать привлечение частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса

22:35, 03 апреля 2017, ПАИ

Правительство РФ утвердило план по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

План предусматривает создание межведомственной рабочей группы по развитию санаторно-курортного комплекса России, анализ эффективности использования его объектов и действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений.

Также будут выработаны критерии отбора объектов санаторно-курортного комплекса для реализации проектов ГЧП, определены регионы для запуска пилотных проектов по реконструкции этих объектов.

Принятые решения направлены на создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие российского санаторно-курортного комплекса, отмечается в распоряжении.