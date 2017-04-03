Дмитрий Медведев подписал постановление о совершенствовании типового строительства

22:42, 03 апреля 2017, ПАИ

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной». Документ опубликован на сайте кабмина.

На совещании с вице-премьерами 3 апреля Дмитрий Медведев рассказал, что постановление утверждает Правила признания проектов зданий и сооружений пригодными для типового строительства, прежде всего, с точки зрения экономической эффективности. «Мы довольно энергично пытаемся внедрять типовое строительство – по одной очевидной причине: это гораздо дешевле, чем каждый раз придумывать что-то новое. Хотя это и интересно, но это существенно удорожает строительные расходы, и разработка проектно-сметной документации требует немало времени и денег», - отметил премьер-министр.

Он добавил, что использование типовых проектов позволяет сократить сроки и стоимость такого рода строительства. Это касается и жилых домов, и объектов социальной инфраструктуры – больниц, школ, административных зданий, спортивных сооружений. «Это не означает, что они все должны быть абсолютно одинаковыми. Это тоже неправильно. Тем не менее, должны быть различные утверждённые типовые проекты, которые можно использовать и тиражировать», -считает Дмитрий Медведев.

Глава кабмина обратил внимание, что отбор этих проектов должен быть очень серьёзным: «Нужно отбирать лучшее, и потом это предоставлять соответствующим публичным образованиям и другим структурам, для того, чтобы они могли на этой основе возводить новые сооружения».