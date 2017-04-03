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Пострадавших на пожаре в Пскове внуков и бабушку помогал спасать случайный прохожий

Случайный прохожий, представившийся пожарным педиатром, помог оказать первую медицинскую помощь детям 2-х и 6 лет и 63-летней женщине (их бабушке), пострадавшим на пожаре в Пскове 3 апреля.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в прибывшей на место происшествия карете Скорой помощи не оказалось достаточного количества кислородных баллонов. В результате, для поддержания жизнедеятельности детей, было принято решение отправить на Скорой одного из пожарных с дыхательным аппаратом и спасательной маской для дополнительной подачи воздуха. Во время следования к месту госпитализации он поддерживал жизнедеятельность 2-летней девочки.

В настоящее время, по информации ПАИ, оба ребенка в сознании, дышат самостоятельно, угрозы их жизни нет. Жизнь женщины также вне опасности.

Напомним, причиной пожара, произошедшего в доме № 7 по улице 23-го июля, стало возгорание детских колясок на лестничной площадке первого этажа. Женщина и дети ыли обнаружены пожарными без признаков жизни на лестничной площадке между 4 и 5 этажами.

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