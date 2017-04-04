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Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» в Петербурге (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин возложил цветы к стихийному мемориалу у станции метро «Технологический институт» вечером 3 апреля, сообщает интернет-газета «Фонтанка». По информации пресс-службы президента, затем глава государства отправился в управление ФСБ по Санкт-Петербургу, где провел совещание по взрыву в метро.

fontanka.ru

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге произошел взрыв. Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По официальным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

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