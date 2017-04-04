Армия России начнет глушить сигналы противника искусственным интеллектом

08:29, 04 апреля 2017, ПАИ

В 2018 году армия России получит на вооружение новейшую и уникальную по своим характеристикам автоматизированную систему управления (АСУ) бригадами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Былина». Она будет способна сама производить анализ боевой обстановки и выбирать способы подавления сигналов радиолокаторов, средств связи и спутников противника, не давая им, в свою очередь, «глушить» сигналы собственных войск, пишет газета «Известия».

Военные эксперты, между тем, уже отметили, что новая система по своим возможностям приблизилась к искусственному интеллекту. В Главном штабе сухопутных войск изданию сообщили, что «Былины» поступят в войска в 2018 году, а к 2025 году ими будут оснащены все бригады РЭБ.

«Былина» представляет собой полностью автоматизированный комплекс, в состав которого входит пять грузовиков высокой проходимости, а также оборудование жизнеобеспечения. После того, как систему переведут в полевой режим работы, она сама установит связь с пунктами управления батальонов, рот, вышестоящим штабом и даже с отдельными станциями радиоэлектронной борьбы. Офицерам штаба, фактически, надо лишь контролировать работоспособность системы.

РБ-109А имеет настолько продвинутый интеллект, что за считанные секунды проводит анализ боевой обстановки в заданном районе и сама выбирает и распознает цели — радиостанции, системы связи, радиолокаторы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, спутники. После этого система сама решает, каким способом эффективнее подавить противника, и использует при этом наиболее подходящие станции помех.