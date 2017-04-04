Виновные в организации взрыва в метро понесут заслуженное наказание, уверен губернатор Петербурга

08:41, 04 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил уверенность, что виновные в организации взрыва в метро Северной столицы понесут заслуженное наказание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на видеообращение к жителям города, размещенное на сайте Смольного.

«Не сомневаюсь, что злодеи, устроившие это ужасное преступление, будут найдены и понесут заслуженное наказание. Но своей цели они все равно не достигли. Наш город еще никому никогда не удавалось запугать. Не удастся и на этот раз», - сказал Г. Полтавченко.

Он попросил всех жителей и гостей города соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами. «Они работают ради нашей общей безопасности и ради раскрытия этого злодейского преступления», - подчеркнул губернатор.

«Трагедия напомнила, в какое сложное время и в каком хрупком мире мы живем. Я благодарен всем, кто не дрогнул, не поддался панике, а пришел на помощь жертвам в первые же минуты. Спасибо и тем, кто до позднего вечера бескорыстно развозил людей по домам», - добавил Георгий Полтавченко.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв. По информации Национального антитеррористического комитета России, в результате погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Также на станции «Площадь Восстания» было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое не взорвалось. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт».