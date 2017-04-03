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Политика

Ленин стал президентом Эквадора

На выборах президента Эквадора, состоявшихся 2 апреля, победил кандидат от социалистов Ленин Морено. Как сообщают российские и мировые СМИ, по предварительным данным он набрал 51,16% голосов, в то время как его противник, правоцентрист Гильермо Лассо – 48,84%.

При этом последний уже заявил, что у него есть доказательства подтасовки результатов выборов и что он собирается бороться за пересчет голосов. «Мы будем защищать волю народа Эквадора перед лицом этой попытки мошенничества», - сказал Лассо.

Ленин Морено был вице-президентом Эквадора в 2007-2013 годах. Он передвигается в инвалидной коляске: в 1998 году двое грабителей нанесли ему тяжелые травмы. Морено являлся спецпосланником генсека ООН по вопросам инвалидности, а его кандидатуру в Эквадоре даже выдвигали на Нобелевскую премию мира.

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