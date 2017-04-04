Олимпиада по музыкальной литературе прошла в Псковском колледже искусств

09:37, 04 апреля 2017, ПАИ

1 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошла третья областная открытая олимпиада по музыкальной литературе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Олимпиада проводится один раз в два года и позволяет учащимся детских музыкальных школ региона показать свои знания в области истории музыки разных эпох.

В этом году в олимпиаде приняли участие учащиеся ДМШ №1 имени Н. А. Римского-Корсакова (Псков), ДМШ №1 имени М. П. Мусоргского (Великие Луки), ДМШ Псковского района, ДМШ районных центров (Пустошка, Пыталово, Палкино, Дедовичи), ДМШ №4 (Пскова), Островская ДМШ, ДМШ сектора педагогической практики ПОКИ имени Н. А. Римского-Корсакова.

Олимпиада проходила в два тура. Первый, заочный этап, состоялся в марте. В нем приняли участие 29 юных музыкантов, которые должны были написать исследовательскую работу или сделать компьютерную презентацию на одну из предложенных тем: «Венская классическая музыка» (младшая группа), «М. А. Балакирев и «Новая русская музыкальная школа» (средняя группа), «Классики русской музыки ХХ века» (старшая группа).

1 апреля прошел второй тур, очный. Учащиеся написали музыкальную викторину, проанализировали на слух музыкальное произведение и ответили на теоретические вопросы. Также они выступили в фортепианном концерте, завершившемся торжественным награждением. По результатам обоих туров олимпиады участники и их педагоги были награждены дипломами и грамотами.

Первое место в старшей возрастной группе разделили между собой Анастасия Гайдук (7 класс фортепиано, МБУ ДО «ДМШ №4», Псков) и Устин Яников

(7 класс фортепиано, МБУ ДО «ДМШ №4», Псков). В средней возрастной группе второе место занял Никита Цыкунов (МБУ ДО «ДМШ №4» г. Псков), второе место - Ирина Лукашова (ЦРТДМ филиал ДШИ Псковского района), она же одержала победу в номинации «Лучший слуховой анализ».