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10-летняя псковичка сообщила в МЧС о лежащей в «Газели» женщине с отрезанной рукой

3 апреля в 18:39 дежурному диспетчеру МЧС поступило сообщение от 10-летней девочки о том, что во дворе у дома № 1а по улице Чехова в Пскове в синем автомобиле «Газель» с ржавчиной на кузове без капота находится тело женщины с отрезанной рукой, а в отрезанной руке – «бомбочка».

Как стало известно Псковскому агентству информации, к месту обнаружения направили сотрудников МЧС, информацию довели до взаимодействующих структур. По прибытию подразделений было установлено, что во дворе дома находятся четыре «Газели» синего цвета, две из них подходили под описание. Автомобили осмотрели прибывшие на место сотрудники полиции, внутри ничего не нашли, вызов оказался ложным.

Ведутся следственные мероприятия и поиск заявителя. Все подразделения возвращены на места постоянной дислокации.

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