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Общество

Что нового?

Есть мнение, что средневековая архитектура Пскова – это шедевр и большая ценность, представляет определённый интерес архитектура «губернского» периода, а вот наша современная архитектура (построенная в конце ХХ – начале XXI века), не заслуживает внимания. Это не совсем так. Конечно, Псков нельзя назвать «меккой» современной архитектуры. Но хорошие, достойные постройки у нас имеются.

Я представил себе на минутку, что ко мне приехал в гости иногородний коллега-архитектор, и вот мы, насладившись красотами наших святынь и древностей, решили посмотреть достижения современных архитекторов. Что бы я ему показал?

№ 1. Группа жилых домов, расположенных на улице Герцена.

Построены более сорока лет назад, автор - архитектор Борис Пославский. На мой взгляд, эти дома до сих пор остаются лучшим в городе образцом многоквартирной жилой застройки. Дома отлично «вписаны» в природно-исторический контекст; при этом архитектура их современна, без попсовой стилизации «под старину». К сожалению, небольшие уютные жилые дворы не рассчитаны на современный уровень автомобилизации. Если подумать над решением этой проблемы, восстановить фасады и обновить благоустройство, получится вполне комфортная жилая среда хорошего европейского уровня.

№ 2. Гостиница «Интурист».

Пример позднесоветского «брутального» стиля. Уникальный, единственный в своём роде опыт использования в современной не-церковной архитектуре мотивов средневекового псковского зодчества. Многие любители старины считают это здание немасштабным и диссонирующим, но и ТЭЦ-18 совсем недавно считалась диссонансом, а сейчас это – архитектурный памятник. Лет через двадцать эта выдающаяся постройка будет признано объектом культурного наследия, я в этом уверен. Очень хочется, что бы здание не было испорчено в процессе переделки в «кампус» ПсковГУ.

№ 3. Здание Сбербанка на Октябрьском проспекте.

№ 4. Гостиница Old Estate на улице Герцена.

Оба здания построены в стилистике постмодернизма на излёте этого мирового архитектурного направления. Оба здания интегрируют в себе фрагменты исторической застройки и достаточно органично включены в историческую среду. К тому же, рядом с гостиницей Old Estate получилась симпатичная жилая улица.

№ 5. Офисное здание ФГУ «Псковводхоз» (улица Стахановская).

Удачный случай «уплотнительной» застройки. Архитектура хорошего европейского уровня. Скучная на первый взгляд тема офисного здания (коридоры+кабинеты) решена очень необычно. Вызывает восхищение и удивление не только профессиональная работа архитектора, но и понимание со стороны заказчика – такое случается не часто.

Ещё одно здание – так называемый «Дом связи» на Октябрьском проспекте.

Я не стал бы упоминать этот объект, если бы не один случай. Лет десять назад у нас в городе находилась группа архитекторов из западной Европы – из Германии, Швейцарии, Франции и пр. Я был приставлен к ним в качестве экскурсовода. Гуляем по городу, выходим на улицу Некрасова, и тут иностранные коллеги дружно хватают фотоаппараты и с восторженными криками: «О, конструктивизм!» принимаются снимать наш Дом связи. Пришлось их разочаровать – это здание к великой эпохе русского конструктивизма отношения, конечно, не имеет. Но реакция коллег заставила по-новому взглянуть на постройку, которая у нас, псковичей, большой любовью не пользуется. К сожалению, здание совсем недавно было изуродовано отвратительной облицовкой.

В городе есть ещё примеры хорошей новой архитектуры. Но я бы остановился на перечисленных объектах, потому что мой список – это не экспертное заключение и не какой-нибудь рейтинг, а просто моё личное субъективное мнение.  

Владимир Шуляковский
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