На станции Дно проверили на наличие взрывчатки следовавший из Петербурга поезд

10:01, 04 апреля 2017, ПАИ

3 апреля в 20:55 дежурному диспетчеру МЧС от Псковского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о звонке анонима в ОМВД России по городу Великие Луки, который посоветовал проверять железнодорожные составы, следующие из Санкт-Петербурга, на предмет нахождения взрывчатых веществ, в частности, поезд № 051Б, ехавший в Минск.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в 21:47 поезд совершил плановую остановку на железнодорожной станции Дно, во время стоянки сотрудники полиции и кинологическая служба провели осмотр 13 вагонов. В 22:50 состав полностью осмотрели, взрывоопасных предметов не обнаружили, поезд продолжил движение. Задержка на станции составила 47 минут.